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        Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:21
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        Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Sezer ve eşi Canan Sezer, 2008'de Elazığ'ın Arıcak ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Cem Havale'nin annesi Rukiye Havale ve ablası Cemile Havale Uçar'ı Tayakadın köyündeki evlerinde ziyaret etti.

        Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Sezer, vatan için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık temennisinde bulundu.

        Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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