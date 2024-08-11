Edirne'de polis ve il göç idaresi ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi

Eksikleri olan 17 aracın sürücüsüne 90 bin 992 lira idari para cezası uygulandı, alkollü araç kullanan 2 sürücüye adli işlem yapıldı.

Trafik ekipleri ise 61 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Edirne'de polis ile il göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.