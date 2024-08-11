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        Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:09
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        Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucunda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Kent merkezindeki bir araçta yapılan aramada 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve bir miktar skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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