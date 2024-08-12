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        Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:37
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        Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesinde sağlık ocağında görev yapan sağlık çalışanları KADES hakkında bilgilendirildi.

        - Köydeki vatandaşlar bilgilendirildi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekipler vatandaşlara dolandırıcılık, orman ve anız yangınları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgi verdi.

        Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

        - Trafik kuralları anlatıldı

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

        Ekipler motosiklet denetimleri ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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