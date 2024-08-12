Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesinde sağlık ocağında görev yapan sağlık çalışanları KADES hakkında bilgilendirildi.

- Köydeki vatandaşlar bilgilendirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyünde vatandaşları bilgilendirdi.