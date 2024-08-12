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        Edirne'de jandarma göletlerde denetim gerçekleştirdi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri göletlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:39
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        Edirne'de jandarma göletlerde denetim gerçekleştirdi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri göletlerde denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Enez ilçesinde sıcak hava nedeniyle kuruyan ve kurumaya meyilli göl ve göletler kontroller gerçekleştirdi.

        Göletlerin çevresindeki canlıların yaşam alanlarını gözlemleyen ve detaylı incelemelerde bulunan ekipler, canlıların hayatlarını idameleri için su sıkıntısı çekmemesi konusunda ilgili kurumlarla görüşülerek çalışmalar başlattı.

        Jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerine devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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