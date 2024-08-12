Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Edirne gişeleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ve Meriç ilçesine bağlı Serem köyünde yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'nin tarihi semti Kaleiçi'nde 40 konak turizme kazandırılıyor
        Edirne'nin tarihi semti Kaleiçi'nde 40 konak turizme kazandırılıyor
        Edirne'de jandarma göletlerde denetim gerçekleştirdi
        Edirne'de jandarma göletlerde denetim gerçekleştirdi
        Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve skunk ele geçirildi; 6 tutuklama
        Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve skunk ele geçirildi; 6 tutuklama
        Edirne'de merada başlayan yangında 10 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
        Edirne'de merada başlayan yangında 10 bin dönüm tarım alanı zarar gördü