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        Uzunköprü Belediyesinden ilçede çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin açıklama:

        Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, belediyenin vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:36
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        Uzunköprü Belediyesinden ilçede çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin açıklama:
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        Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, belediyenin vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

        Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uzunköprü Belediyesi olarak Başkanımız Ediz Martin önderliğinde bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Caniler adalet önünde hesap verecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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