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        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:47
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        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, üç gün önce güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör örgütü şüphelileri S.Y. ve Z.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

        Ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.Y. ve Z.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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