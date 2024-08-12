Gençler Türkiye Kürek Kupası fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

TED Edirne Koleji ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliği ile düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası Instagram Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, kolejin toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde, organizasyonu Meriç Nehri'ndeki Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkurunu tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Gençler Türkiye Kürek Kupası'nın eylül ayında yapılması planlanan Avrupa Kürek Şampiyonası'nın provası olduğunu belirten İba, bu noktada da nehirlerin turizme kazandırılması, kentin ve kürek sporunun tanıtımında fotoğraf sanatçılarının rolünün büyük olduğunu dile getirdi.

Kürek sporunun tanıtımında fotoğraf sanatçılarından büyük destek gördüklerini anlatan İba, "Enver Şengül ve EFOD önderliğinde çekimler yapıldı ve inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Takipçilerim arasında bu işi yapan çok fazla insan vardı ve gözlerine inanamadılar. Hatta bir fotoğraf da Fenerbahçe Kulübüne hediye ettik." dedi. Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın ise 16-18 Ağustos'ta düzenleneceğini belirten İba, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde yıl boyunca organizasyonlar gerçekleşeceğini kaydetti.

Fotoğraf Sanatçısı Enver Şengül de İba sayesinde Meriç Nehri'nde oluşturulan kürek parkurunda güzel organizasyonlar düzenlendiğini ifade etti. İba'ya spora ve fotoğraf sanatına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Şengül, fotoğrafçıları da çalışmalarından dolayı tebrik etti. Değerlendirme sonucu Ergin Sincar birinci, Cüneyt Varna ikinci, Nihal Döner üçüncü oldu. EFOD özel ödülü Müslüm Karadağ, TED Edirne Koleji özel ve mansiyon ödülü Sare Özlem Demir ve mansiyon ödülünü Turhan Ülgüdür kazandı.