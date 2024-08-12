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        Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:36
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        Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

        Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcuları ağırlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Turnuvanın gelenekselleştiğini ifade eden Özcan, sporcuları tebrik ederek, başarı diledi.

        Organizasyon, 17 Ağustos'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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