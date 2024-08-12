Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Turnuvanın gelenekselleştiğini ifade eden Özcan, sporcuları tebrik ederek, başarı diledi.

Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yapacak.

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