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        Edirne'de Saraçlar Caddesi yeni bir çehreye kavuşacak

        Edirne'de Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:31
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        Edirne'de Saraçlar Caddesi yeni bir çehreye kavuşacak
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        Edirne'de Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin önemli noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi ile ilgili proje toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

        Teknik ekipler tarafından hazırlanan ön projenin değerlendirildiği toplantıda modern ve yeni bir çehreye kavuşacak olan Saraçlar Caddesi'nde zemin peyzajından, dış cephe dizaynına, aydınlatmadan, ağaçlandırma peyzajına kadar birçok konu görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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