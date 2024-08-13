Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, AK Parti'nin ilk günkü gibi millete hizmet etmek amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        AK Parti’nin ilk günkü aşkla daima yeni, daima genç olduğunu vurgulayan İba, 14 Ağustos 2001'den buyana birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi ileriye taşımak için çalıştıklarını aktardı.

        23 yıllık geçmişe bakıldığında birçok zorlukla mücadele ettiklerini dile getiren İba, şunları kaydetti:

        "AK Parti birçok zorlu mücadeleye göğüs gerdi. Millet için canını ortaya koyduğu zamanlar oldu. Bizler her zaman 'Türkiye' dedik, 'hizmet' dedik. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde zorlukların üstesinden gelerek bu ülkenin gerçek potansiyelini ortaya koyduk. Bölgesel güç olarak söz sahibi olduk. Teknoloji yatırımlarımızla geri kaldığımız ülkelerin önüne geçtik. Bu yolda bizler gücümüzü milletimizden aldık."

        İba, 23 yılda birçok tarihi adımın atıldığını, büyük başarıların olduğunu ifade etti.

        Partinin kuruluş yıl dönümünü kutlayan İba, şöyle devam etti:

        "AK Parti teşkilatı olarak millete hizmetkar, vatanına aşık bir dünya lideriyle birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla ülkemiz için mücadele etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Edirne'mizde, partimize ve Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde hemşerilerimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu zamana kadar partimiz için emek vermiş, alın teri dökmüş tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yaşama gözlerini yummuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu

        Benzer Haberler

        Edirne'de 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de jandarma ekipleri orman alanında kamp yapan vatandaşları uyardı
        Edirne'de jandarma ekipleri orman alanında kamp yapan vatandaşları uyardı
        Edirne'de Saraçlar Caddesi yeni bir çehreye kavuşacak
        Edirne'de Saraçlar Caddesi yeni bir çehreye kavuşacak
        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi
        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi
        Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı
        Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı