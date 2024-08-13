CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Edirne'de eğitimcilerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Edirne'de eğitimcilerle bir araya geldi.

Özçağdaş, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceği açısından eğitimin en kritik konu olduğunu söyledi.

CHP'nin eğitim alanında yoğun çalışma içinde olduğunu aktaran Özçağdaş, "4-5 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin gölge bakanlık oluşturması ve her bir bakanlığı da bir arkadaşımızın takip etmesi çerçevesinde bizde Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ile ilgili hemen her gün bazen eleştiriler bazen öneriler bazen uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.