Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Tekirdağ'da 33 ve Kırklareli'nde ise 35 dereceye ulaştı.

        Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşılarda, cami avlularında ya da ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

        Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Öte yandan ketin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı kısımları, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı kuruma noktasına geldi.

        Vatandaşlardan Levent Yaçi, AA muhabirine, son yılların en sıcak ve kurak yaz ayını yaşadıklarını söyledi.

        Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığını ancak hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olduğunu belirten Yaçi, "Edirne'de nem oranı da yüksek bunun da etkisiyle sıcak hava daha çok etkisini gösteriyor. Çiftçiler de bu durumdan rahatsız, derelerimiz, nehirlerimiz kurumaya başladı." dedi.

        Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmadığını anlatan Yaçi, güneş gözlüğü ve şapka takarak sıcak havadan korunmaya çalıştığını vurguladı.

        Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçüldü.

        Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken işi gereği dışarıda olan vatandaşlar ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı.

        Bazı vatandaşlar serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih etti.

        Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında rahatlamaya çalıştı.

        Tekirdağ'da ise vatandaşlar, park ve bahçe gibi yeşil alanlarda vakit geçiriyor.

        Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 62'ye ulaştı.

        Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize giriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Edirne'de çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Edirne'de çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Edirne'de eğitimcilerle buluştu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Edirne'de eğitimcilerle buluştu
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dol...
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dol...
        Edirne'de 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de jandarma ekipleri orman alanında kamp yapan vatandaşları uyardı
        Edirne'de jandarma ekipleri orman alanında kamp yapan vatandaşları uyardı