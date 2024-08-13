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        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:44
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        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Merkeze bağlı Eskikadın, Havsa ilçesine bağlı Hasköy ve Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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