Edirne'de 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne'de bir tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, Avarız köyünde F.K'ya ait tarlada 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili F.K. gözaltına alındı.