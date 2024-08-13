Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        FETÖ şüphelileri düzensiz göçmenlerle Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 21:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ şüphelileri düzensiz göçmenlerle Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonetteki aramada Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi, 5 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler polisteki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden FETÖ şüphelisi Ü.E. ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen D.K ve B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 3 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Edirne'de çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Edirne'de çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Edirne'de 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de 4 milyon 128 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
        CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de şiddet diline son vermeliyiz
        CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de şiddet diline son vermeliyiz
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Edirne'de çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Edirne'de çakarlı kamyonun sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza