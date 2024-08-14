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        Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonda 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:35
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        Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu düzenledikleri 2 operasyonda bir otomobil ile şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

        Aramada 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ve 3,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Y, R.Y, İ.A, Ö.E. ve M.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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