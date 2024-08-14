Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Aramada 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ve 3,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu düzenledikleri 2 operasyonda bir otomobil ile şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

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