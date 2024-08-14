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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:06
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Apartmanın otoparkına motosikletini bırakan A.C.P. bir süre sonra buraya geldiğinde aracını bulamadı.

        A.C.P. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

        - Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yancıkçışahin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E.C. ve T.U'yu durdurdu.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20.12 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        - Evinden ziynet eşyaları çalındı

        Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinden ziynet eşyaları çalındı

        Habip Hoca Mahallesi'nde yaşayan Ü.A. evinden ayrılıp geri geldiğinde ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

        Ü.A, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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