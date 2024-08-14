Edirne'de asayiş
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Apartmanın otoparkına motosikletini bırakan A.C.P. bir süre sonra buraya geldiğinde aracını bulamadı.
A.C.P. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.
- Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yancıkçışahin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E.C. ve T.U'yu durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20.12 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Evinden ziynet eşyaları çalındı
Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinden ziynet eşyaları çalındı
Habip Hoca Mahallesi'nde yaşayan Ü.A. evinden ayrılıp geri geldiğinde ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.
Ü.A, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
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