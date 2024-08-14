Edirne Valisi Sezer, muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen Mahalle Muhtarları Koordinasyon Toplantısı'nda mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri görüşülüp, değerlendirildi.

Vali Sezer, eğitimle alakalı tüm okullardaki ihtiyaçların karşılandığını, okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin ise arttırıldığını belirtti.

Özellikle gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında tüm çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Sezer, Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi haline getirmek için çalıştıklarını kaydetti.