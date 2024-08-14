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        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:51
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        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında Meriç, Havsa ve Hasköy ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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