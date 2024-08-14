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        Edirne Valisi Sezer'den Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:32
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        Edirne Valisi Sezer'den Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Sezer, derneğin Selimiye Meydanı'ndaki binasında Başkan Selahattin Pınar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

        Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Sezer, Pınar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

        Sezer'e ziyaretinde Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Müze Müdürü Şahan Kırçın eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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