Edirne Valisi Sezer'den Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

Sezer'e ziyaretinde Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Müze Müdürü Şahan Kırçın eşlik etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Sezer, Pınar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Sezer, derneğin Selimiye Meydanı'ndaki binasında Başkan Selahattin Pınar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

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