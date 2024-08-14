Kürek'te Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 16-18 Ağustos tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle düzenlenecek şampiyonadaki yarışlar, Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda yapılacak.

Şampiyonada 15 kulüp ve 200’ü aşkın sporcu tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek kategorilerinde yarışacak. Şampiyonların belli olacağı yarışlar, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Edirne’de 2024'ün son yurt içi resmi müsabakası olacak.