Edirne'de denize giren kişi boğuldu
Edirne'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Edirne'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Keşan ilçesine bağlı Erikli Sahili'nde denize giren eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan (66) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Kılıçaslan, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıçaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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