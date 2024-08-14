Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın isminin Edirne'de bir caddeye veya bulvara verilmesi gerektiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, büyük devlet adamı Necmettin Erbakan’ın isminin Edirne'de önemli bir caddeye veya bulvara verilmesi teklifini kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Erbakan'ın Türk akademik hayatında bilimsel çalışmaları ve siyaset dünyasında milli görüş çizgisi ile iz bırakan tarihin en önemli liderlerinden biri olduğunu aktaran Tekin, "Ülkemiz ve dünya siyasetinde önemli bir şahsiyet olan, ömrünü milletimizin huzuru, refahı ve saadeti için mücadeleye adayan ve bu uğurda hiçbir engel tanımadan mücadele eden merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın isminin yaşatılması için Edirne’de bir cadde veya bulvara isminin verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.