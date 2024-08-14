Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de bölgeye giderek bilgi aldı.

İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan ve İpsala itfaiye ekipleri ile İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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