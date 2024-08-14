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        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:31
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        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İbriktepe köyünde çalılık bölgede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan ve İpsala itfaiye ekipleri ile İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Çanakkale'den gelen ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangına, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

        Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de bölgeye giderek bilgi aldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 200 dekar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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