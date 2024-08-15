Edirne Emniyet Müdürü Karaburun asayiş uygulamasına katıldı

Ekipler okul çevreleri, kahvehane ve parklarda da kontroller gerçekleştirdi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise belgeleri eksik olan 11 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu, denetlenen 46 motosikletten 2'si motosiklet trafikten men edildi.

Kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerini trafik ve asayiş yönünden kontrol eden ekipler şüpheli araçlar ve kişilerin üzeri arandı.

Karaburun, kentteki huzurun devam etmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Polis ekiplerine kolaylıklar dileyen Karaburun, vatandaşlarla da sohbet etti.

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun da kontrol noktalarını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünce Edirne ve 8 ilçesinde 42 noktada 92 ekip ve 592 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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