Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde Irak, Cezayir ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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