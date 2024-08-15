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        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:40
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        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Eskişehir'den Fransa'nın Lyon kentine giden N.Y'nin kullandığı DB 303 MS plakalı otomobil, Kapıkule yolunda aynı yönde seyreden Ö.A. idaresindeki 34 GAD 635 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerin üzerinden yol dışına çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan A.Y. ve U.Y, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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