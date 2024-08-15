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        Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:35 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:35
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        Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede vahşi depolama alanında çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek inceledi.

        Ekiplerin titiz çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        3 gün önce Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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