Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışlara katılan sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere kalmak için mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyona, eleme yarışlarıyla başladı.

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