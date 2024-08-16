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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:22
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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı
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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyona, eleme yarışlarıyla başladı.

        Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışlara katılan sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere kalmak için mücadele ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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