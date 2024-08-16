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        Azerbaycanlı ressam yaptığı Yusuf Dikeç'in portresini kendisine armağan etmek istiyor

        Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış stiliyle dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'i resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:19
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        Azerbaycanlı ressam yaptığı Yusuf Dikeç'in portresini kendisine armağan etmek istiyor
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        Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış stiliyle dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'i resmetti.

        Ressam, Dikeç'in portresini çizerken çekilen görüntülerini, sporcunun olimpiyatlardaki atış görüntüleriyle birleştirerek "Menem Türk" adlı şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

        Abdullayev, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden sporculara teşekkür ettiğini söyledi.

        Dikeç'in resmini, Türk halkını gururlandıran tüm sporcuları temsilen yaptığını belirten Abdullayev, "Resmin bir parçası olan hedef tahtasında, Yusuf Dikeç'in vurduğu noktayı çizmeyi unuttuğumu zannedenler oldu. Orayı, Dikeç'in ateş ederek delmesi için boş bıraktım. Resmi satın almak isteyen çok oldu. Ben bu resmi Yusuf Dikeç'e hediye etmek isterim. Ateş ederek tam ortadan deldiği zaman tablo tamamlanmış olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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