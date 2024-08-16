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        Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı

        Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:48
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        Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı
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        Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve jandarma suç araştırma timi, Keşan ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit ve yağma", "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma" suçlarından aranan organize suç örgütü elebaşı A.Ç'yi Yunanistan'a kaçmak için saklandığı çiftlikte yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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