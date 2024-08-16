Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunması olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunması olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu gözaltına alınan Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B. ve A.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler Uzunköprü Adliyesine getirildi.

        - Olay

        Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek incelemiş, yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı
        Edirne'de organize suç örgütü lideri, saklandığı çiftlikte yakalandı
        Edirne'de organize suç örgütü lideri, saklandığı çiftlikte yakalandı
        Azeri asıllı ressam Abdullayev, tablosundaki son dokunuşu milli atıcı Dikeç...
        Azeri asıllı ressam Abdullayev, tablosundaki son dokunuşu milli atıcı Dikeç...
        Azerbaycanlı ressam yaptığı Yusuf Dikeç'in portresini kendisine armağan etm...
        Azerbaycanlı ressam yaptığı Yusuf Dikeç'in portresini kendisine armağan etm...
        Türkiye Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde ön eleme yarışlarıyla başladı
        Türkiye Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde ön eleme yarışlarıyla başladı
        Çuvalda ölü 15 köpeğin bulunmasında 4 gözaltı
        Çuvalda ölü 15 köpeğin bulunmasında 4 gözaltı