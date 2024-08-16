GÜNCELLEME - Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunması

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu gözaltına alınan Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B. ve A.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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