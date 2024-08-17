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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları başladı

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:56 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:56
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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları başladı
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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, yıldız erkekler tek çifte finalleriyle start aldı.

        Ardından yıldız erkekler iki tek ve yıldız erkekler iki çifte yarışlar yapıldı. Yarışlar, küçükler ve yıldızlar kategorilerindeki farklı yarışlarla sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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