Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları başladı.

Ardından yıldız erkekler iki tek ve yıldız erkekler iki çifte yarışlar yapıldı. Yarışlar, küçükler ve yıldızlar kategorilerindeki farklı yarışlarla sürüyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, yıldız erkekler tek çifte finalleriyle start aldı.

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