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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:20
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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı
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        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde küçük erkekler, yıldız erkek ve kadınlar müsabakaları yapıldı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, şampiyonanın iyi yarışlara sahne olduğunu söyledi.

        Çekişmeli mücadelelerin yaşandığını ifade eden Ertürk, "Sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son yıllarda gördüğümüz en çekişmeli yarışlara sahne oluyor şampiyona, dereceler çok iyi. Balkan ve Avrupa şampiyonaları için çok umut verici dereceler. Umarım sporcularımız orada da ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil edecekler ve ülkemizi altın madalyalarla sevindirecekler." diye konuştu.

        Şampiyona yarın sona erecek.

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