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        Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü'de OSB kurulacak alanda incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulacağı alanı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:35
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        Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü'de OSB kurulacak alanda incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulacağı alanı inceledi.

        Sezer, bin dekar alanda 73 sanayi parselinin yer alacağı alanda incelemede bulundu, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından Sezer OSB'nin müteşebbis heyetinin kuruluş imza törenine katıldı.

        Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende konuşan Sezer, OSB'de altyapı çalışmalarının Ekim'de başlamasının planlandığını belirtti.

        OSB’nin yenilikçi, yenilenebilir ve doğa dostu yeşil bir sanayi olacağını dile getiren Sezer, projenin ilçedeki istihdama büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

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