Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası son gün müsabakaları başladı

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 08:45 Güncelleme: 18.08.2024 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası son gün müsabakaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın son günü, genç erkekler tek çifte yarışıyla başladı.

        Yarışları, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, federasyon yetkilileri ve sporcuların aileleri izliyor.

        Gençler erkek ve kadınlar ile küçük kadınlar kategorilerindeki yarışların yapılacağı son gün, kupa töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Ben sihirbaz değilim!"
        "Ben sihirbaz değilim!"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini

        Benzer Haberler

        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçileri uğurlad...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçileri uğurlad...
        Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü'de OSB kurulacak alanda incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü'de OSB kurulacak alanda incelemede bulundu
        Edirne'de arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kız çocuğu öldü...
        Edirne'de arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kız çocuğu öldü...
        15 yaşındaki Duru, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü
        15 yaşındaki Duru, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü
        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı
        Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı