Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası son gün müsabakaları başladı

Gençler erkek ve kadınlar ile küçük kadınlar kategorilerindeki yarışların yapılacağı son gün, kupa töreniyle sona erecek.

Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın son günü, genç erkekler tek çifte yarışıyla başladı.

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