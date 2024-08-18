Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aramada 17 ruhsatsız tabanca, 136 fişek ve 249 bin 400 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Hacı köyünde K.B'ye ait ev ve iş yerinde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.