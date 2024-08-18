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        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:27
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        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Hacı köyünde K.B'ye ait ev ve iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 17 ruhsatsız tabanca, 136 fişek ve 249 bin 400 lira ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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