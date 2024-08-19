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        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:08
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        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, Eskikadın, Söğütlüdere ile Sultaniçe köylerindeki denetimlerde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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