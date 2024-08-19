Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, ABD, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün, Rusya ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yaptı.

Turnuvada İranlı sporcu Morteza Darban Vaighani birinci, ABD'li sporcu Yermolınsky Alex ikinci ve Rus sporcu Schekachıkhın Maksım üçüncü oldu.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara da madalyaları verildi.