Meriç Nehri'nde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor

GÖKHAN BALCI - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ertürk, AA muhabirine, Meriç Nehri'ndeki Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkurun kürek camiası için büyük kazanım olduğunu söyledi. Parkurdaki üçüncü organizasyonun 7-8 Eylül'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası olacağını hatırlatan Ertürk, "Şu anda 22 ülke katılacağını açıkladı. Bu sayı 24'e, 25'e çıkacaktır." diye konuştu.

Organizasyon için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ertürk, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar yapılmış en iyi 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı düzenleyeceğimiz konusunda iddialıyım. Muhteşem bir organizasyon Avrupa ülkelerini bekliyor. Zaten böyle bir organizasyonun üstüne ben eminim ki birçok ülke daha sonrasında kamplarını ve yarışlarını burada düzenlemek isteyecektir."

Ertürk, spor turizmi açısından önemli bir tesis olan parkurun hazırlanmasındaki destekleri dolayısıyla Edirne Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.