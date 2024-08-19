Trakya Üniversitesinde kayıtlar başladı
Trakya Üniversitesine (TÜ) öğrenci kayıtları başladı.
Trakya Üniversitesine (TÜ) öğrenci kayıtları başladı.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde oluşturulan kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.
Hatipler, kayıt yaptıran öğrencilere belgelerini verdi.
Kayıtların genellikle elektronik ortamda yapıldığını ancak sembolik olarak bu geleneği sürdürmek istediklerini belirten Hatipler, "Öğrencilerimizle yeni dönemde bir arada olacağız. Devletimizin ve üniversitemizin tüm imkanlarını ortaya koymak suretiyle bir eğitim öğretim yılının başındayız." dedi.
Hatipler, öğrencilere üniversite yıllarını verimli geçirmelerini tavsiye etti.
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