Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Erdem, kuraklıktan etkilenen ayçiçeği tarlalarını inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Edirne'de kuraklıktan etkilenen ayçiçeği tarlalarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdem ve beraberindekiler, kuraklık ve aşırı sıcakların etkilediği ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Edirne'ye bağlı Sarayakpınar köyünde ayçiçeği ekili tarları gözlemleyen Erdem, devam eden ayçiçeği hasadına da katılarak üreticilerin problemlerini ve taleplerini dinledi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Tekirdağ Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürü Hamit Çönte de incelemede yer aldı.