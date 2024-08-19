Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı 6 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı 34 GBM 003 plakalı hafif ticari araç, Z.D. yönetimindeki 34 UP 187 plakalı otomobille Dişbudak köyü yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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