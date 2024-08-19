AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
AK Parti Keşan İlçe Başkanı olarak atanan Savaş Pekdemir görevi Gürcan Kılınç'tan devraldı.
AK Parti Keşan İlçe Başkanı olarak atanan Savaş Pekdemir görevi Gürcan Kılınç'tan devraldı.
AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında düzenlenen törende Pekdemir görevi süresince Keşan için çalışacağını söyledi.
Pekdemir, Kılınç'a teşekkür etti. Kılınç da Pekdemir'e görevinde başarı diledi.
Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.