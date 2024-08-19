Edirne'de kuraklık nedeniyle Debisi düşen Meriç Nehri'nde sulama pompaları yarın kapatılacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kuraklık nedeniyle nehirdeki su seviyesinin giderek azalmasından dolayı İpsala, Enez, Meriç, Uzunköprü ve merkez ilçedeki çeltik üreticilerinin yaşadığı sorun dolayısıyla harekete geçildi.

Valilik koordinasyonunda, su yetersizliğinin yaşandığı ilçelerin kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları ve kooperatif başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Meriç Nehri havzasında tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçilmesi kararı ile belirlenen takvim doğrultusunda nehrin Karaağaç mevkisindeki tesiste tüm pompaların kapalı olduğu 16 Ağustos Cuma günü nehirdeki normal su akışına ilave olarak 10 metreküp su salınımı yapıldı. Pompaların kapatılması ve ilave su salımı ile sulama yapılan günlerde tüm pompaların verimli bir şekilde çalışması sağlandı. İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri ekipleri alınan kararların uygulanması ve üreticilerin üretim sezonunu sıkıntısız şekilde tamamlaması için aktif olarak sahada kontrollerini yaparak gerekli tedbirleri alıyor.