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        Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:44
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        Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik madde üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

        Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.

        Olay yerine yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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