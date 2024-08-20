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        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi

        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:15
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        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi
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        Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını ara verilmeden sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Enez ilçesine bağlı Hasköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlara bilinçli birer motosiklet sürücüsü olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri, kask ve koruyucu ekipman kullanma alışkanlığı kazanmalarının, trafik kazası sayıları ve ölüm, yaralanma risklerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde bilgi verildi.

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